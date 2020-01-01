Cuminu (CUMINU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cuminu (CUMINU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cuminu (CUMINU) teave Cuminu is the new dog in town. Get frisky with a vibrant community pack. Cuminu is man’s best friend! Ametlik veebisait: https://cuminu.io/ Ostke CUMINU kohe!

Cuminu (CUMINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cuminu (CUMINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 158.06K $ 158.06K $ 158.06K Koguvaru: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Ringlev varu: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.06K $ 158.06K $ 158.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00337409 $ 0.00337409 $ 0.00337409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000632 $ 0.00000632 $ 0.00000632 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cuminu (CUMINU) hinna kohta

Cuminu (CUMINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cuminu (CUMINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUMINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUMINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUMINU tokeni tokenoomikat, avastage CUMINU tokeni reaalajas hinda!

CUMINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUMINU võiks suunduda? Meie CUMINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUMINU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!