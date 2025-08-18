Rohkem infot $CULTUR

$CULTUR Hinnainfo

$CULTUR Ametlik veebisait

$CULTUR Tokenoomika

$CULTUR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CULTUR logo

CULTUR hind ($CULTUR)

Loendis mitteolevad

1 $CULTUR/USD reaalajas hind:

--
----
-0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CULTUR ($CULTUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:38 (UTC+8)

CULTUR ($CULTUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-0.54%

+0.42%

+0.42%

CULTUR ($CULTUR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $CULTUR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CULTURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CULTUR muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CULTUR ($CULTUR) – turuteave

$ 96.28K
$ 96.28K$ 96.28K

--
----

$ 96.28K
$ 96.28K$ 96.28K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

CULTUR praegune turukapitalisatsioon on $ 96.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CULTUR ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.28K.

CULTUR ($CULTUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CULTUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CULTUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CULTUR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CULTUR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.54%
30 päeva$ 0+14.36%
60 päeva$ 0+58.31%
90 päeva$ 0--

Mis on CULTUR ($CULTUR)

$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CULTUR ($CULTUR) allikas

Ametlik veebisait

CULTUR hinna ennustus (USD)

Kui palju on CULTUR ($CULTUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CULTUR ($CULTUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CULTUR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CULTUR hinna ennustust kohe!

$CULTUR kohalike valuutade suhtes

CULTUR ($CULTUR) tokenoomika

CULTUR ($CULTUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CULTUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CULTUR ($CULTUR) kohta

Kui palju on CULTUR ($CULTUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CULTUR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CULTUR/USD hind?
Praegune hind $CULTUR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CULTUR turukapitalisatsioon?
$CULTUR turukapitalisatsioon on $ 96.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CULTUR ringlev varu?
$CULTUR ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CULTUR (ATH) hind?
$CULTUR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $CULTUR madalaim (ATL) hind?
$CULTUR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CULTUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CULTUR kauplemismaht on -- USD.
Kas $CULTUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CULTUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CULTUR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:38 (UTC+8)

CULTUR ($CULTUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.