Rohkem infot CULTS

CULTS Hinnainfo

CULTS Ametlik veebisait

CULTS Tokenoomika

CULTS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cults logo

Cults hind (CULTS)

Loendis mitteolevad

1 CULTS/USD reaalajas hind:

$0.00020666
$0.00020666$0.00020666
-18.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cults (CULTS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:32:51 (UTC+8)

Cults (CULTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253382
$ 0.00253382$ 0.00253382

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-18.89%

-42.68%

-42.68%

Cults (CULTS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CULTS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CULTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00253382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CULTS muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -18.89% 24 tunni vältel -42.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cults (CULTS) – turuteave

$ 207.32K
$ 207.32K$ 207.32K

--
----

$ 207.32K
$ 207.32K$ 207.32K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,475.6292363
999,947,475.6292363 999,947,475.6292363

Cults praegune turukapitalisatsioon on $ 207.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CULTS ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999947475.6292363. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 207.32K.

Cults (CULTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cults ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cults ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cults ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cults ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-18.89%
30 päeva$ 0-50.58%
60 päeva$ 0-81.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Cults (CULTS)

Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cults (CULTS) allikas

Ametlik veebisait

Cults hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cults (CULTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cults (CULTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cults nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cults hinna ennustust kohe!

CULTS kohalike valuutade suhtes

Cults (CULTS) tokenoomika

Cults (CULTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CULTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cults (CULTS) kohta

Kui palju on Cults (CULTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CULTS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CULTS/USD hind?
Praegune hind CULTS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cults turukapitalisatsioon?
CULTS turukapitalisatsioon on $ 207.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CULTS ringlev varu?
CULTS ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CULTS (ATH) hind?
CULTS saavutab ATH hinna summas 0.00253382 USD.
Mis oli kõigi aegade CULTS madalaim (ATL) hind?
CULTS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CULTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CULTS kauplemismaht on -- USD.
Kas CULTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CULTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CULTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:32:51 (UTC+8)

Cults (CULTS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.