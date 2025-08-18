Mis on Cultel (CULTEL)

Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!

Cultel (CULTEL) Ametlik veebisait

Kui palju on Cultel (CULTEL) tänapäeval väärt? Reaalajas CULTEL hind USD on 0 USD. Milline on CULTEL turukapitalisatsioon? CULTEL turukapitalisatsioon on $ 46.18K USD. Milline on CULTEL ringlev varu? CULTEL ringlev varu on 100.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim CULTEL (ATH) hind? CULTEL saavutab ATH hinna summas 0 USD. Mis oli kõigi aegade CULTEL madalaim (ATL) hind? CULTEL nägi ATL hinda summas 0 USD.

