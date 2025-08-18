Rohkem infot CULTEL

CULTEL Hinnainfo

CULTEL Ametlik veebisait

CULTEL Tokenoomika

CULTEL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cultel logo

Cultel hind (CULTEL)

Loendis mitteolevad

1 CULTEL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cultel (CULTEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:45:37 (UTC+8)

Cultel (CULTEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cultel (CULTEL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CULTEL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CULTELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CULTEL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cultel (CULTEL) – turuteave

$ 46.18K
$ 46.18K$ 46.18K

--
----

$ 46.18K
$ 46.18K$ 46.18K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Cultel praegune turukapitalisatsioon on $ 46.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CULTEL ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.18K.

Cultel (CULTEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cultel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cultel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cultel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cultel ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+38.15%
60 päeva$ 0+53.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Cultel (CULTEL)

Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cultel (CULTEL) allikas

Ametlik veebisait

Cultel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cultel (CULTEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cultel (CULTEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cultel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cultel hinna ennustust kohe!

CULTEL kohalike valuutade suhtes

Cultel (CULTEL) tokenoomika

Cultel (CULTEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CULTEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cultel (CULTEL) kohta

Kui palju on Cultel (CULTEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CULTEL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CULTEL/USD hind?
Praegune hind CULTEL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cultel turukapitalisatsioon?
CULTEL turukapitalisatsioon on $ 46.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CULTEL ringlev varu?
CULTEL ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CULTEL (ATH) hind?
CULTEL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CULTEL madalaim (ATL) hind?
CULTEL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CULTEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CULTEL kauplemismaht on -- USD.
Kas CULTEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CULTEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CULTEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:45:37 (UTC+8)

Cultel (CULTEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.