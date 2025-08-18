Rohkem infot CUB

Cub Finance hind (CUB)

1 CUB/USD reaalajas hind:

$0.00131196
-1.50%1D
USD
Cub Finance (CUB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:15:19 (UTC+8)

Cub Finance (CUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00130385
24 h madal
$ 0.00133579
24 h kõrge

$ 0.00130385
$ 0.00133579
$ 3.96
$ 0.00104291
-0.45%

-1.55%

+1.42%

+1.42%

Cub Finance (CUB) reaalajas hind on $0.00131205. Viimase 24 tunni jooksul CUB kaubeldud madalaim $ 0.00130385 ja kõrgeim $ 0.00133579 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00104291.

Lüliajalise tootluse osas on CUB muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cub Finance (CUB) – turuteave

$ 16.07K
--
$ 46.01K
12.25M
35,065,940.3970778
Cub Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 16.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUB ringlev varu on 12.25M, mille koguvaru on 35065940.3970778. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.01K.

Cub Finance (CUB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cub Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cub Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0001302580.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cub Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0002306244.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cub Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0001891562359595976.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.55%
30 päeva$ +0.0001302580+9.93%
60 päeva$ +0.0002306244+17.58%
90 päeva$ +0.0001891562359595976+16.85%

Mis on Cub Finance (CUB)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cub Finance (CUB) allikas

Ametlik veebisait

Cub Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cub Finance (CUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cub Finance (CUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cub Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cub Finance hinna ennustust kohe!

CUB kohalike valuutade suhtes

Cub Finance (CUB) tokenoomika

Cub Finance (CUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cub Finance (CUB) kohta

Kui palju on Cub Finance (CUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUB hind USD on 0.00131205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUB/USD hind?
Praegune hind CUB/USD on $ 0.00131205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cub Finance turukapitalisatsioon?
CUB turukapitalisatsioon on $ 16.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUB ringlev varu?
CUB ringlev varu on 12.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUB (ATH) hind?
CUB saavutab ATH hinna summas 3.96 USD.
Mis oli kõigi aegade CUB madalaim (ATL) hind?
CUB nägi ATL hinda summas 0.00104291 USD.
Milline on CUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUB kauplemismaht on -- USD.
Kas CUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.