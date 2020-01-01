Ctrl (CTRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ctrl (CTRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ctrl (CTRL) teave Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Ametlik veebisait: https://ctrl.xyz Ostke CTRL kohe!

Ctrl (CTRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ctrl (CTRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Koguvaru: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ringlev varu: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00660745 $ 0.00660745 $ 0.00660745 Praegune hind: $ 0.02231271 $ 0.02231271 $ 0.02231271 Lisateave Ctrl (CTRL) hinna kohta

Ctrl (CTRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ctrl (CTRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTRL tokeni tokenoomikat, avastage CTRL tokeni reaalajas hinda!

CTRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTRL võiks suunduda? Meie CTRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTRL tokeni hinna ennustust kohe!

