Mis on Ctrl (CTRL)

Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ctrl (CTRL) kohta Kui palju on Ctrl (CTRL) tänapäeval väärt? Reaalajas CTRL hind USD on 0.02231271 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CTRL/USD hind? $ 0.02231271 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CTRL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ctrl turukapitalisatsioon? CTRL turukapitalisatsioon on $ 5.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CTRL ringlev varu? CTRL ringlev varu on 240.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTRL (ATH) hind? CTRL saavutab ATH hinna summas 0.097066 USD . Mis oli kõigi aegade CTRL madalaim (ATL) hind? CTRL nägi ATL hinda summas 0.00660745 USD . Milline on CTRL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CTRL kauplemismaht on -- USD . Kas CTRL sel aastal kõrgemale ka suundub? CTRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTRL hinna ennustust

