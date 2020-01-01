CT100 INDEX (CT100) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CT100 INDEX (CT100) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CT100 INDEX (CT100) teave a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Ametlik veebisait: https://ct100index.club/ Ostke CT100 kohe!

CT100 INDEX (CT100) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CT100 INDEX (CT100) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Koguvaru: $ 995.62M $ 995.62M $ 995.62M Ringlev varu: $ 995.62M $ 995.62M $ 995.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00021906 $ 0.00021906 $ 0.00021906 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000339 $ 0.00000339 $ 0.00000339 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CT100 INDEX (CT100) hinna kohta

CT100 INDEX (CT100) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CT100 INDEX (CT100) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CT100 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CT100 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CT100 tokeni tokenoomikat, avastage CT100 tokeni reaalajas hinda!

CT100 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CT100 võiks suunduda? Meie CT100 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CT100 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!