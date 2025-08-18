CT100 INDEX hind (CT100)
--
--
+8.32%
+8.32%
CT100 INDEX (CT100) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CT100 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CT100kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CT100 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CT100 INDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 6.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CT100 ringlev varu on 995.62M, mille koguvaru on 995623501.830587. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.16K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CT100 INDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CT100 INDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CT100 INDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CT100 INDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+11.36%
|60 päeva
|$ 0
|+28.33%
|90 päeva
|$ 0
|--
a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.
