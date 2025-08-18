Mis on CT100 INDEX (CT100)

a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.

CT100 kohalike valuutade suhtes

CT100 INDEX (CT100) tokenoomika

CT100 INDEX (CT100) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CT100 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on CT100 INDEX (CT100) tänapäeval väärt? Reaalajas CT100 hind USD on 0 USD. Milline on CT100 INDEX turukapitalisatsioon? CT100 turukapitalisatsioon on $ 6.16K USD. Milline on CT100 ringlev varu? CT100 ringlev varu on 995.62M USD.

