Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crystl Finance (CRYSTL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crystl Finance (CRYSTL) teave Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange. Ametlik veebisait: https://www.crystl.finance/ Ostke CRYSTL kohe!

Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crystl Finance (CRYSTL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Koguvaru: $ 12.70M $ 12.70M $ 12.70M Ringlev varu: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00047765 $ 0.00047765 $ 0.00047765 Lisateave Crystl Finance (CRYSTL) hinna kohta

Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRYSTL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRYSTL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRYSTL tokeni tokenoomikat, avastage CRYSTL tokeni reaalajas hinda!

CRYSTL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRYSTL võiks suunduda? Meie CRYSTL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRYSTL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!