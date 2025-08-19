Rohkem infot CRYSTL

Crystl Finance hind (CRYSTL)

Loendis mitteolevad

1 CRYSTL/USD reaalajas hind:

$0.00052272
$0.00052272$0.00052272
+120.70%1D
USD
Crystl Finance (CRYSTL) reaalajas hinnagraafik
Crystl Finance (CRYSTL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 0
$ 0$ 0

-3.49%

+119.12%

+128.30%

+128.30%

Crystl Finance (CRYSTL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRYSTL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRYSTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRYSTL muutunud -3.49% viimase tunni jooksul, +119.12% 24 tunni vältel +128.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crystl Finance (CRYSTL) – turuteave

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

12.50M
12.50M 12.50M

12,699,356.0
12,699,356.0 12,699,356.0

Crystl Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 6.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRYSTL ringlev varu on 12.50M, mille koguvaru on 12699356.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.59K.

Crystl Finance (CRYSTL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crystl Finance ja USD hinnamuutus $ +0.00028218.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crystl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crystl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crystl Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00028218+119.12%
30 päeva$ 0+130.94%
60 päeva$ 0+203.32%
90 päeva$ 0--

Mis on Crystl Finance (CRYSTL)

Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Crystl Finance (CRYSTL) allikas

Ametlik veebisait

Crystl Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crystl Finance (CRYSTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crystl Finance (CRYSTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crystl Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crystl Finance hinna ennustust kohe!

CRYSTL kohalike valuutade suhtes

Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika

Crystl Finance (CRYSTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRYSTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crystl Finance (CRYSTL) kohta

Kui palju on Crystl Finance (CRYSTL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRYSTL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRYSTL/USD hind?
Praegune hind CRYSTL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crystl Finance turukapitalisatsioon?
CRYSTL turukapitalisatsioon on $ 6.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRYSTL ringlev varu?
CRYSTL ringlev varu on 12.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRYSTL (ATH) hind?
CRYSTL saavutab ATH hinna summas 1.42 USD.
Mis oli kõigi aegade CRYSTL madalaim (ATL) hind?
CRYSTL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRYSTL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRYSTL kauplemismaht on -- USD.
Kas CRYSTL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRYSTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRYSTL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.