CryptoTycoon (CTT) teave CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Ametlik veebisait: https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoTycoon (CTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 655.15 $ 655.15 $ 655.15 Koguvaru: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Ringlev varu: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.01K $ 8.01K $ 8.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Praegune hind: $ 0.00834771 $ 0.00834771 $ 0.00834771 Lisateave CryptoTycoon (CTT) hinna kohta

CryptoTycoon (CTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoTycoon (CTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTT tokeni tokenoomikat, avastage CTT tokeni reaalajas hinda!

CTT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTT võiks suunduda? Meie CTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTT tokeni hinna ennustust kohe!

