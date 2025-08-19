Mis on CryptoTycoon (CTT)

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoTycoon (CTT) allikas Ametlik veebisait

CryptoTycoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoTycoon (CTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoTycoon (CTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoTycoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoTycoon hinna ennustust kohe!

CTT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CryptoTycoon (CTT) tokenoomika

CryptoTycoon (CTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoTycoon (CTT) kohta Kui palju on CryptoTycoon (CTT) tänapäeval väärt? Reaalajas CTT hind USD on 0.00846083 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CTT/USD hind? $ 0.00846083 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CTT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CryptoTycoon turukapitalisatsioon? CTT turukapitalisatsioon on $ 664.03 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CTT ringlev varu? CTT ringlev varu on 78.48K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTT (ATH) hind? CTT saavutab ATH hinna summas 66.94 USD . Mis oli kõigi aegade CTT madalaim (ATL) hind? CTT nägi ATL hinda summas 0.00400242 USD . Milline on CTT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CTT kauplemismaht on -- USD . Kas CTT sel aastal kõrgemale ka suundub? CTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTT hinna ennustust

CryptoTycoon (CTT) Olulised valdkonna uudised