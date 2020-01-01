cryptopunks bot (BOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cryptopunks bot (BOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cryptopunks bot (BOT) teave $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump Ostke BOT kohe!

cryptopunks bot (BOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cryptopunks bot (BOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Koguvaru: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M Ringlev varu: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00303978 $ 0.00303978 $ 0.00303978 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave cryptopunks bot (BOT) hinna kohta

cryptopunks bot (BOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cryptopunks bot (BOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOT tokeni tokenoomikat, avastage BOT tokeni reaalajas hinda!

BOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOT võiks suunduda? Meie BOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOT tokeni hinna ennustust kohe!

