$bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

cryptopunks bot hinna ennustus (USD)

Kui palju on cryptopunks bot (BOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cryptopunks bot (BOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

cryptopunks bot (BOT) tokenoomika

cryptopunks bot (BOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cryptopunks bot (BOT) kohta Kui palju on cryptopunks bot (BOT) tänapäeval väärt? Reaalajas BOT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cryptopunks bot turukapitalisatsioon? BOT turukapitalisatsioon on $ 6.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOT ringlev varu? BOT ringlev varu on 998.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOT (ATH) hind? BOT saavutab ATH hinna summas 0.00303978 USD . Mis oli kõigi aegade BOT madalaim (ATL) hind? BOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOT kauplemismaht on -- USD . Kas BOT sel aastal kõrgemale ka suundub? BOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOT hinna ennustust

