CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoGPT (CRGPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

CryptoGPT (CRGPT) teave CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time. Ametlik veebisait: https://www.cryptogpt.io/ Valge raamat: https://cryptogpt-io.gitbook.io/whitepaper/

CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoGPT (CRGPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 593.74K $ 593.74K $ 593.74K Koguvaru: $ 19.99M $ 19.99M $ 19.99M Ringlev varu: $ 18.81M $ 18.81M $ 18.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 630.99K $ 630.99K $ 630.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01517675 $ 0.01517675 $ 0.01517675 Praegune hind: $ 0.03156921 $ 0.03156921 $ 0.03156921 Lisateave CryptoGPT (CRGPT) hinna kohta

CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRGPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRGPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRGPT tokeni tokenoomikat, avastage CRGPT tokeni reaalajas hinda!

CRGPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRGPT võiks suunduda? Meie CRGPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRGPT tokeni hinna ennustust kohe!

