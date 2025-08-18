Rohkem infot CRGPT

CryptoGPT hind (CRGPT)

1 CRGPT/USD reaalajas hind:

$0.03168832
$0.03168832
-1.80%1D
CryptoGPT (CRGPT) reaalajas hinnagraafik
CryptoGPT (CRGPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.64%

-2.30%

+0.47%

+0.47%

CryptoGPT (CRGPT) reaalajas hind on $0.03155734. Viimase 24 tunni jooksul CRGPT kaubeldud madalaim $ 0.03144213 ja kõrgeim $ 0.03230094 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01517675.

Lüliajalise tootluse osas on CRGPT muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -2.30% 24 tunni vältel +0.47% viimase 7 päeva jooksul.

CryptoGPT (CRGPT) – turuteave

$ 576.47K
$ 576.47K$ 576.47K

CryptoGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 576.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRGPT ringlev varu on 18.28M, mille koguvaru on 19987374.48147646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 630.30K.

CryptoGPT (CRGPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CryptoGPT ja USD hinnamuutus $ -0.00074359843137721.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CryptoGPT ja USD hinnamuutus $ +0.0034269882.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CryptoGPT ja USD hinnamuutus $ +0.0184557864.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CryptoGPT ja USD hinnamuutus $ +0.008823936121130943.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00074359843137721-2.30%
30 päeva$ +0.0034269882+10.86%
60 päeva$ +0.0184557864+58.48%
90 päeva$ +0.008823936121130943+38.81%

Mis on CryptoGPT (CRGPT)

CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoGPT (CRGPT) allikas

Ametlik veebisait

CryptoGPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoGPT (CRGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoGPT (CRGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoGPT hinna ennustust kohe!

CRGPT kohalike valuutade suhtes

CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika

CryptoGPT (CRGPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRGPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoGPT (CRGPT) kohta

Kui palju on CryptoGPT (CRGPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRGPT hind USD on 0.03155734 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRGPT/USD hind?
Praegune hind CRGPT/USD on $ 0.03155734. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoGPT turukapitalisatsioon?
CRGPT turukapitalisatsioon on $ 576.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRGPT ringlev varu?
CRGPT ringlev varu on 18.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRGPT (ATH) hind?
CRGPT saavutab ATH hinna summas 1.74 USD.
Mis oli kõigi aegade CRGPT madalaim (ATL) hind?
CRGPT nägi ATL hinda summas 0.01517675 USD.
Milline on CRGPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRGPT kauplemismaht on -- USD.
Kas CRGPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRGPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRGPT hinna ennustust.
