CryptoDM (CDM) teave CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Ametlik veebisait: https://cryptodm.io Valge raamat: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation Ostke CDM kohe!

CryptoDM (CDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoDM (CDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.56K $ 16.56K $ 16.56K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.40K $ 18.40K $ 18.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.065531 $ 0.065531 $ 0.065531 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01406373 $ 0.01406373 $ 0.01406373 Praegune hind: $ 0.01840309 $ 0.01840309 $ 0.01840309 Lisateave CryptoDM (CDM) hinna kohta

CryptoDM (CDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoDM (CDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CDM tokeni tokenoomikat, avastage CDM tokeni reaalajas hinda!

CDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CDM võiks suunduda? Meie CDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CDM tokeni hinna ennustust kohe!

