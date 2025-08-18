Mis on CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoDM (CDM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CryptoDM hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoDM (CDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoDM (CDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoDM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoDM hinna ennustust kohe!

CDM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CryptoDM (CDM) tokenoomika

CryptoDM (CDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoDM (CDM) kohta Kui palju on CryptoDM (CDM) tänapäeval väärt? Reaalajas CDM hind USD on 0.01840309 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CDM/USD hind? $ 0.01840309 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CDM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CryptoDM turukapitalisatsioon? CDM turukapitalisatsioon on $ 16.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CDM ringlev varu? CDM ringlev varu on 900.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDM (ATH) hind? CDM saavutab ATH hinna summas 0.065531 USD . Mis oli kõigi aegade CDM madalaim (ATL) hind? CDM nägi ATL hinda summas 0.01406373 USD . Milline on CDM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CDM kauplemismaht on -- USD . Kas CDM sel aastal kõrgemale ka suundub? CDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDM hinna ennustust

CryptoDM (CDM) Olulised valdkonna uudised