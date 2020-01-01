Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cryptocurrency Coin (CRYPTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) teave Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Ametlik veebisait: https://www.cryptocurrency-coin.com/ Ostke CRYPTO kohe!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cryptocurrency Coin (CRYPTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Praegune hind: $ 0.01053992 $ 0.01053992 $ 0.01053992 Lisateave Cryptocurrency Coin (CRYPTO) hinna kohta

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRYPTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRYPTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRYPTO tokeni tokenoomikat, avastage CRYPTO tokeni reaalajas hinda!

CRYPTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRYPTO võiks suunduda? Meie CRYPTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRYPTO tokeni hinna ennustust kohe!

