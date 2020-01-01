CryptoCart V2 (CCV2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoCart V2 (CCV2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoCart V2 (CCV2) teave Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Ametlik veebisait: https://cryptocart.cc/ Ostke CCV2 kohe!

CryptoCart V2 (CCV2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoCart V2 (CCV2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Praegune hind: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Lisateave CryptoCart V2 (CCV2) hinna kohta

CryptoCart V2 (CCV2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoCart V2 (CCV2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CCV2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CCV2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CCV2 tokeni tokenoomikat, avastage CCV2 tokeni reaalajas hinda!

CCV2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CCV2 võiks suunduda? Meie CCV2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CCV2 tokeni hinna ennustust kohe!

