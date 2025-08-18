Mis on CryptoCart V2 (CCV2)

Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.

Milline on praegune CCV2/USD hind? $ 1.32 . Milline on CryptoCart V2 turukapitalisatsioon? CCV2 turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on CCV2 ringlev varu? CCV2 ringlev varu on 930.36K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CCV2 (ATH) hind? CCV2 saavutab ATH hinna summas 27.07 USD . Mis oli kõigi aegade CCV2 madalaim (ATL) hind? CCV2 nägi ATL hinda summas 0.02534635 USD .

