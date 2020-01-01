Crypto Whale (WHALE) tokenoomika
Crypto Whale (WHALE) teave
The biggest community meme token on TRON. Crypto Whale is a meme token on the TRON blockchain that combines entertainment with the innovative potential of cryptocurrencies. Its goal is to build an active community of enthusiasts by offering fun contests, unique NFTs, and dynamic reward mechanisms for token holders. With fast transactions on TRON, WHALE makes crypto not only profitable but also exciting.
Crypto Whale (WHALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Crypto Whale (WHALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Crypto Whale (WHALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Crypto Whale (WHALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WHALE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WHALE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WHALE tokeni tokenoomikat, avastage WHALE tokeni reaalajas hinda!
WHALE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu WHALE võiks suunduda? Meie WHALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
