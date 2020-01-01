Crypto Whale (WHALE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crypto Whale (WHALE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crypto Whale (WHALE) teave The biggest community meme token on TRON. Crypto Whale is a meme token on the TRON blockchain that combines entertainment with the innovative potential of cryptocurrencies. Its goal is to build an active community of enthusiasts by offering fun contests, unique NFTs, and dynamic reward mechanisms for token holders. With fast transactions on TRON, WHALE makes crypto not only profitable but also exciting. Ametlik veebisait: https://www.tronwhale.io/ Ostke WHALE kohe!

Crypto Whale (WHALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crypto Whale (WHALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 238.77K $ 238.77K $ 238.77K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 238.77K $ 238.77K $ 238.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00942032 $ 0.00942032 $ 0.00942032 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023877 $ 0.00023877 $ 0.00023877 Lisateave Crypto Whale (WHALE) hinna kohta

Crypto Whale (WHALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crypto Whale (WHALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WHALE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WHALE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WHALE tokeni tokenoomikat, avastage WHALE tokeni reaalajas hinda!

WHALE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WHALE võiks suunduda? Meie WHALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WHALE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!