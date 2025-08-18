Mis on Crypto Unicorns (CU)

Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

Üksuse Crypto Unicorns (CU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Crypto Unicorns (CU) tänapäeval väärt? Reaalajas CU hind USD on 0.00392915 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CU/USD hind? $ 0.00392915 . Milline on Crypto Unicorns turukapitalisatsioon? CU turukapitalisatsioon on $ 185.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CU ringlev varu? CU ringlev varu on 47.31M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CU (ATH) hind? CU saavutab ATH hinna summas 0.393779 USD . Mis oli kõigi aegade CU madalaim (ATL) hind? CU nägi ATL hinda summas 0.00142871 USD . Milline on CU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CU kauplemismaht on -- USD . Kas CU sel aastal kõrgemale ka suundub? CU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

