Crypto Royale (ROY) teave Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set. Ametlik veebisait: https://cryptoroyale.one Ostke ROY kohe!

Crypto Royale (ROY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crypto Royale (ROY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.92K $ 106.92K $ 106.92K Koguvaru: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Ringlev varu: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.50K $ 150.50K $ 150.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.215587 $ 0.215587 $ 0.215587 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00088421 $ 0.00088421 $ 0.00088421 Lisateave Crypto Royale (ROY) hinna kohta

Crypto Royale (ROY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crypto Royale (ROY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROY tokeni tokenoomikat, avastage ROY tokeni reaalajas hinda!

ROY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROY võiks suunduda? Meie ROY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROY tokeni hinna ennustust kohe!

