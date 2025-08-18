Mis on Crypto Royale (ROY)

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crypto Royale (ROY) kohta Kui palju on Crypto Royale (ROY) tänapäeval väärt? Reaalajas ROY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crypto Royale turukapitalisatsioon? ROY turukapitalisatsioon on $ 103.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROY ringlev varu? ROY ringlev varu on 120.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROY (ATH) hind? ROY saavutab ATH hinna summas 0.215587 USD . Mis oli kõigi aegade ROY madalaim (ATL) hind? ROY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ROY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROY kauplemismaht on -- USD . Kas ROY sel aastal kõrgemale ka suundub? ROY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROY hinna ennustust

