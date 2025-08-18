Crypto Royale hind (ROY)
-1.44%
-2.48%
-4.06%
-4.06%
Crypto Royale (ROY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.215587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ROY muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel -4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crypto Royale praegune turukapitalisatsioon on $ 103.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROY ringlev varu on 120.78M, mille koguvaru on 170000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 145.77K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Crypto Royale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crypto Royale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crypto Royale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crypto Royale ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.48%
|30 päeva
|$ 0
|+6.84%
|60 päeva
|$ 0
|+57.32%
|90 päeva
|$ 0
|--
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
Crypto Royale (ROY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
