Crypto Bro (LARRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crypto Bro (LARRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Crypto Bro (LARRY) teave This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Ametlik veebisait: http://cryptobro.lol/ Ostke LARRY kohe!

Crypto Bro (LARRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crypto Bro (LARRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Koguvaru: $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M Ringlev varu: $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Crypto Bro (LARRY) hinna kohta

Crypto Bro (LARRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crypto Bro (LARRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LARRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LARRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LARRY tokeni tokenoomikat, avastage LARRY tokeni reaalajas hinda!

LARRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LARRY võiks suunduda? Meie LARRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LARRY tokeni hinna ennustust kohe!

