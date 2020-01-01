Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Ametlik veebisait: https://www.cagacrypto.com/ Valge raamat: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Turukapital: $ 2.11M Koguvaru: $ 100.00B Ringlev varu: $ 62.65B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00212017 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAGA tokeni tokenoomikat, avastage CAGA tokeni reaalajas hinda!

CAGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAGA võiks suunduda? Meie CAGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

