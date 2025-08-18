Rohkem infot CRYPT

Cryptify hind (CRYPT)

Loendis mitteolevad

1 CRYPT/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Cryptify (CRYPT) reaalajas hinnagraafik
Cryptify (CRYPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0026318
$ 0.0026318$ 0.0026318

$ 0
$ 0$ 0

+1.59%

+0.12%

+1.55%

+1.55%

Cryptify (CRYPT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRYPT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRYPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0026318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRYPT muutunud +1.59% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +1.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cryptify (CRYPT) – turuteave

$ 36.76K
$ 36.76K$ 36.76K

--
----

$ 36.76K
$ 36.76K$ 36.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cryptify praegune turukapitalisatsioon on $ 36.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRYPT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.76K.

Cryptify (CRYPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cryptify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cryptify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cryptify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cryptify ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.12%
30 päeva$ 0+12.01%
60 päeva$ 0+48.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Cryptify (CRYPT)

Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses. Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains. The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies. Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures. We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols. Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.

Üksuse Cryptify (CRYPT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cryptify hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryptify (CRYPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptify (CRYPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryptify hinna ennustust kohe!

CRYPT kohalike valuutade suhtes

Cryptify (CRYPT) tokenoomika

Cryptify (CRYPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRYPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptify (CRYPT) kohta

Kui palju on Cryptify (CRYPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRYPT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRYPT/USD hind?
Praegune hind CRYPT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cryptify turukapitalisatsioon?
CRYPT turukapitalisatsioon on $ 36.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRYPT ringlev varu?
CRYPT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRYPT (ATH) hind?
CRYPT saavutab ATH hinna summas 0.0026318 USD.
Mis oli kõigi aegade CRYPT madalaim (ATL) hind?
CRYPT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRYPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRYPT kauplemismaht on -- USD.
Kas CRYPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRYPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRYPT hinna ennustust.
