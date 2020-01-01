Cryptex Finance (CTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cryptex Finance (CTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cryptex Finance (CTX) teave CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Ametlik veebisait: https://cryptex.finance/

Cryptex Finance (CTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cryptex Finance (CTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.60M $ 15.60M $ 15.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 44.13 $ 44.13 $ 44.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.790108 $ 0.790108 $ 0.790108 Praegune hind: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Lisateave Cryptex Finance (CTX) hinna kohta

Cryptex Finance (CTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cryptex Finance (CTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTX tokeni tokenoomikat, avastage CTX tokeni reaalajas hinda!

CTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTX võiks suunduda? Meie CTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

