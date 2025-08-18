Rohkem infot CTX

Cryptex Finance hind (CTX)

1 CTX/USD reaalajas hind:

$1.53
$1.53
-2.70%1D
USD
Cryptex Finance (CTX) reaalajas hinnagraafik
Cryptex Finance (CTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.53
$ 1.53
24 h madal
$ 1.6
$ 1.6
24 h kõrge

$ 1.53
$ 1.53

$ 1.6
$ 1.6

$ 44.13
$ 44.13

$ 0.790108
$ 0.790108

-1.65%

-2.74%

-2.66%

-2.66%

Cryptex Finance (CTX) reaalajas hind on $1.53. Viimase 24 tunni jooksul CTX kaubeldud madalaim $ 1.53 ja kõrgeim $ 1.6 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.790108.

Lüliajalise tootluse osas on CTX muutunud -1.65% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel -2.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cryptex Finance (CTX) – turuteave

$ 11.45M
$ 11.45M

--
--

$ 15.29M
$ 15.29M

7.49M
7.49M

10,000,000.0
10,000,000.0

Cryptex Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 11.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CTX ringlev varu on 7.49M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.29M.

Cryptex Finance (CTX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cryptex Finance ja USD hinnamuutus $ -0.043193151413678.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cryptex Finance ja USD hinnamuutus $ -0.2464045110.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cryptex Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0955567620.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cryptex Finance ja USD hinnamuutus $ -0.2990094100896535.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.043193151413678-2.74%
30 päeva$ -0.2464045110-16.10%
60 päeva$ +0.0955567620+6.25%
90 päeva$ -0.2990094100896535-16.34%

Mis on Cryptex Finance (CTX)

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

Üksuse Cryptex Finance (CTX) allikas

Ametlik veebisait

Cryptex Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryptex Finance (CTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptex Finance (CTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptex Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryptex Finance hinna ennustust kohe!

CTX kohalike valuutade suhtes

Cryptex Finance (CTX) tokenoomika

Cryptex Finance (CTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptex Finance (CTX) kohta

Kui palju on Cryptex Finance (CTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTX hind USD on 1.53 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTX/USD hind?
Praegune hind CTX/USD on $ 1.53. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cryptex Finance turukapitalisatsioon?
CTX turukapitalisatsioon on $ 11.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTX ringlev varu?
CTX ringlev varu on 7.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTX (ATH) hind?
CTX saavutab ATH hinna summas 44.13 USD.
Mis oli kõigi aegade CTX madalaim (ATL) hind?
CTX nägi ATL hinda summas 0.790108 USD.
Milline on CTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTX kauplemismaht on -- USD.
Kas CTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.