Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob Ametlik veebisait: http://www.cryptaine.com Valge raamat: https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf

Cryptaine (CRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cryptaine (CRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.62K $ 31.62K $ 31.62K Koguvaru: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ringlev varu: $ 215.13K $ 215.13K $ 215.13K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.26617 $ 0.26617 $ 0.26617 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14749 $ 0.14749 $ 0.14749 Praegune hind: $ 0.148506 $ 0.148506 $ 0.148506 Lisateave Cryptaine (CRY) hinna kohta

Cryptaine (CRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cryptaine (CRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRY tokeni tokenoomikat, avastage CRY tokeni reaalajas hinda!

CRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRY võiks suunduda? Meie CRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRY tokeni hinna ennustust kohe!

