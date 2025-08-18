Mis on Cryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

Üksuse Cryptaine (CRY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cryptaine (CRY) tokenoomika

Cryptaine (CRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptaine (CRY) kohta Kui palju on Cryptaine (CRY) tänapäeval väärt? Reaalajas CRY hind USD on 0.148506 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRY/USD hind? $ 0.148506 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cryptaine turukapitalisatsioon? CRY turukapitalisatsioon on $ 31.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRY ringlev varu? CRY ringlev varu on 212.95K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRY (ATH) hind? CRY saavutab ATH hinna summas 0.26617 USD . Mis oli kõigi aegade CRY madalaim (ATL) hind? CRY nägi ATL hinda summas 0.14749 USD . Milline on CRY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRY kauplemismaht on -- USD . Kas CRY sel aastal kõrgemale ka suundub? CRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRY hinna ennustust

