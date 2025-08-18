Rohkem infot CRY

CRY Hinnainfo

CRY Valge raamat

CRY Ametlik veebisait

CRY Tokenoomika

CRY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cryptaine logo

Cryptaine hind (CRY)

Loendis mitteolevad

1 CRY/USD reaalajas hind:

$0.148506
$0.148506$0.148506
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cryptaine (CRY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:23 (UTC+8)

Cryptaine (CRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.26617
$ 0.26617$ 0.26617

$ 0.14749
$ 0.14749$ 0.14749

--

--

0.00%

0.00%

Cryptaine (CRY) reaalajas hind on $0.148506. Viimase 24 tunni jooksul CRY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14749.

Lüliajalise tootluse osas on CRY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cryptaine (CRY) – turuteave

$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

212.95K
212.95K 212.95K

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Cryptaine praegune turukapitalisatsioon on $ 31.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRY ringlev varu on 212.95K, mille koguvaru on 25000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.71M.

Cryptaine (CRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cryptaine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cryptaine ja USD hinnamuutus $ -0.0220796196.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cryptaine ja USD hinnamuutus $ -0.0232135074.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cryptaine ja USD hinnamuutus $ -0.0346751035941227.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0220796196-14.86%
60 päeva$ -0.0232135074-15.63%
90 päeva$ -0.0346751035941227-18.92%

Mis on Cryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cryptaine (CRY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cryptaine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryptaine (CRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptaine (CRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptaine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryptaine hinna ennustust kohe!

CRY kohalike valuutade suhtes

Cryptaine (CRY) tokenoomika

Cryptaine (CRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptaine (CRY) kohta

Kui palju on Cryptaine (CRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRY hind USD on 0.148506 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRY/USD hind?
Praegune hind CRY/USD on $ 0.148506. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cryptaine turukapitalisatsioon?
CRY turukapitalisatsioon on $ 31.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRY ringlev varu?
CRY ringlev varu on 212.95K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRY (ATH) hind?
CRY saavutab ATH hinna summas 0.26617 USD.
Mis oli kõigi aegade CRY madalaim (ATL) hind?
CRY nägi ATL hinda summas 0.14749 USD.
Milline on CRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRY kauplemismaht on -- USD.
Kas CRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:23 (UTC+8)

Cryptaine (CRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.