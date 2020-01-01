cryptain (CRY) tokenoomika

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.

How it works:

  1. Buy CRYPTAIN tokens
  2. Stake your tokens
  3. Vote on tokens as investments
  4. AI agent trades based on community votes

The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis

  • Monitors new token launches
  • Analyzes price movements
  • Tracks liquidity changes
  • Identifies trading opportunities

Community Engagement

  • Posts regular market updates
  • Shares investment insights
  • Responds to market events
  • Announces trading decisions

Data Collection

  • Monitors social sentiment
  • Tracks trending tokens
  • Analyzes market narratives
  • Gathers community feedback

Decision Making

  • Combines multiple data sources:
  • Technical analysis
  • Social sentiment
  • Community votes
  • On-chain metrics

Ametlik veebisait:
https://cryptain.xyz
Valge raamat:
https://docs.cryptain.xyz

cryptain (CRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

cryptain (CRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CRY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CRY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CRY tokeni tokenoomikat, avastage CRY tokeni reaalajas hinda!

