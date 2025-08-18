Mis on cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics

Üksuse cryptain (CRY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on cryptain (CRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cryptain (CRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cryptain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CRY kohalike valuutade suhtes

cryptain (CRY) tokenoomika

cryptain (CRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cryptain (CRY) kohta Kui palju on cryptain (CRY) tänapäeval väärt? Reaalajas CRY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cryptain turukapitalisatsioon? CRY turukapitalisatsioon on $ 7.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRY ringlev varu? CRY ringlev varu on 998.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRY (ATH) hind? CRY saavutab ATH hinna summas 0.00147619 USD . Mis oli kõigi aegade CRY madalaim (ATL) hind? CRY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRY kauplemismaht on -- USD . Kas CRY sel aastal kõrgemale ka suundub? CRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRY hinna ennustust

