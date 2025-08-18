Rohkem infot CRY

cryptain hind (CRY)

1 CRY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
cryptain (CRY) reaalajas hinnagraafik
cryptain (CRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147619
$ 0.00147619$ 0.00147619

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cryptain (CRY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00147619 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

cryptain (CRY) – turuteave

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

--
----

$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K

998.76M
998.76M 998.76M

998,764,491.911169
998,764,491.911169 998,764,491.911169

cryptain praegune turukapitalisatsioon on $ 7.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRY ringlev varu on 998.76M, mille koguvaru on 998764491.911169. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.83K.

cryptain (CRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cryptain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cryptain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cryptain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cryptain ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.17%
60 päeva$ 0+24.77%
90 päeva$ 0--

Mis on cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cryptain (CRY) allikas

Ametlik veebisait

cryptain hinna ennustus (USD)

Kui palju on cryptain (CRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cryptain (CRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cryptain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cryptain hinna ennustust kohe!

CRY kohalike valuutade suhtes

cryptain (CRY) tokenoomika

cryptain (CRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cryptain (CRY) kohta

Kui palju on cryptain (CRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRY/USD hind?
Praegune hind CRY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cryptain turukapitalisatsioon?
CRY turukapitalisatsioon on $ 7.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRY ringlev varu?
CRY ringlev varu on 998.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRY (ATH) hind?
CRY saavutab ATH hinna summas 0.00147619 USD.
Mis oli kõigi aegade CRY madalaim (ATL) hind?
CRY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRY kauplemismaht on -- USD.
Kas CRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRY hinna ennustust.
cryptain (CRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.