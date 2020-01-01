CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CRYORAT (CRYORAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CRYORAT (CRYORAT) teave CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Ametlik veebisait: https://www.cryorat.com Ostke CRYORAT kohe!

CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CRYORAT (CRYORAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 245.71K $ 245.71K $ 245.71K Koguvaru: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Ringlev varu: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.12K $ 703.12K $ 703.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Praegune hind: $ 0.03106145 $ 0.03106145 $ 0.03106145 Lisateave CRYORAT (CRYORAT) hinna kohta

CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRYORAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRYORAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRYORAT tokeni tokenoomikat, avastage CRYORAT tokeni reaalajas hinda!

CRYORAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRYORAT võiks suunduda? Meie CRYORAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRYORAT tokeni hinna ennustust kohe!

