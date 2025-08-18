CROY AI hind (CROY)
CROY AI (CROY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00815994 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CROY muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.00% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CROY AI praegune turukapitalisatsioon on $ 17.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROY ringlev varu on 920.98M, mille koguvaru on 959663368.626099. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.75K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CROY AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CROY AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CROY AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CROY AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.00%
|30 päeva
|$ 0
|-5.44%
|60 päeva
|$ 0
|-9.45%
|90 päeva
|$ 0
|--
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
