CropBytes (CBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CropBytes (CBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CropBytes (CBX) teave CropBytes | Play & Earn Cryptocurrency Daily. Farm, invest, or trade to earn cryptocurrency in an open economy. Play CropBytes on your Android & iOS devices with your friends & grow your crypto earnings. Ametlik veebisait: https://www.cropbytes.com/ Ostke CBX kohe!

CropBytes (CBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CropBytes (CBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.79K Koguvaru: $ 500.00M Ringlev varu: $ 321.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00045997 Lisateave CropBytes (CBX) hinna kohta

CropBytes (CBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CropBytes (CBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBX tokeni tokenoomikat, avastage CBX tokeni reaalajas hinda!

CBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CBX võiks suunduda? Meie CBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CBX tokeni hinna ennustust kohe!

