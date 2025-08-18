Mis on CropBytes (CBX)

CropBytes | Play & Earn Cryptocurrency Daily. Farm, invest, or trade to earn cryptocurrency in an open economy. Play CropBytes on your Android & iOS devices with your friends & grow your crypto earnings.

Üksuse CropBytes (CBX) allikas Ametlik veebisait

CropBytes hinna ennustus (USD)

Kui palju on CropBytes (CBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CropBytes (CBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CropBytes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CropBytes hinna ennustust kohe!

CBX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CropBytes (CBX) tokenoomika

CropBytes (CBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CropBytes (CBX) kohta Kui palju on CropBytes (CBX) tänapäeval väärt? Reaalajas CBX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CropBytes turukapitalisatsioon? CBX turukapitalisatsioon on $ 221.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBX ringlev varu? CBX ringlev varu on 321.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBX (ATH) hind? CBX saavutab ATH hinna summas 3.11 USD . Mis oli kõigi aegade CBX madalaim (ATL) hind? CBX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBX kauplemismaht on -- USD . Kas CBX sel aastal kõrgemale ka suundub? CBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBX hinna ennustust

