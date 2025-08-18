Rohkem infot CRONUS

CRONUS hind (CRONUS)

1 CRONUS/USD reaalajas hind:

$0.00034264
$0.00034264
-5.00%1D
CRONUS (CRONUS) reaalajas hinnagraafik
CRONUS (CRONUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.54%

-5.03%

-26.64%

-26.64%

CRONUS (CRONUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRONUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRONUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRONUS muutunud -1.54% viimase tunni jooksul, -5.03% 24 tunni vältel -26.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CRONUS (CRONUS) – turuteave

CRONUS praegune turukapitalisatsioon on $ 342.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRONUS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 342.74K.

CRONUS (CRONUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CRONUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CRONUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CRONUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CRONUS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.03%
30 päeva$ 0-26.97%
60 päeva$ 0-46.81%
90 päeva$ 0--

Mis on CRONUS (CRONUS)

Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram.

Üksuse CRONUS (CRONUS) allikas

Ametlik veebisait

CRONUS hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRONUS (CRONUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRONUS (CRONUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRONUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRONUS hinna ennustust kohe!

CRONUS kohalike valuutade suhtes

CRONUS (CRONUS) tokenoomika

CRONUS (CRONUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRONUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRONUS (CRONUS) kohta

Kui palju on CRONUS (CRONUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRONUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRONUS/USD hind?
Praegune hind CRONUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRONUS turukapitalisatsioon?
CRONUS turukapitalisatsioon on $ 342.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRONUS ringlev varu?
CRONUS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRONUS (ATH) hind?
CRONUS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CRONUS madalaim (ATL) hind?
CRONUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRONUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRONUS kauplemismaht on -- USD.
Kas CRONUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRONUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRONUS hinna ennustust.
