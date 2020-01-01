Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) teave

Ametlik veebisait:
https://cronos-pos.org/
Valge raamat:
https://whitepaper.cronos.org/

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 20.86M
Koguvaru:
$ 135.35M
Ringlev varu:
$ 135.35M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 20.86M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.229521
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.070262
Praegune hind:
$ 0.154316
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ZKCRO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ZKCRO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ZKCRO tokeni tokenoomikat, avastage ZKCRO tokeni reaalajas hinda!

ZKCRO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ZKCRO võiks suunduda? Meie ZKCRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.