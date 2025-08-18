Mis on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cronos zkEVM CRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cronos zkEVM CRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cronos zkEVM CRO hinna ennustust kohe!

ZKCRO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKCRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kohta Kui palju on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tänapäeval väärt? Reaalajas ZKCRO hind USD on 0.156184 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZKCRO/USD hind? $ 0.156184 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZKCRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cronos zkEVM CRO turukapitalisatsioon? ZKCRO turukapitalisatsioon on $ 21.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZKCRO ringlev varu? ZKCRO ringlev varu on 135.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKCRO (ATH) hind? ZKCRO saavutab ATH hinna summas 0.229521 USD . Mis oli kõigi aegade ZKCRO madalaim (ATL) hind? ZKCRO nägi ATL hinda summas 0.070262 USD . Milline on ZKCRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZKCRO kauplemismaht on -- USD . Kas ZKCRO sel aastal kõrgemale ka suundub? ZKCRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKCRO hinna ennustust

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Olulised valdkonna uudised