Cronos zkEVM CRO logo

Cronos zkEVM CRO hind (ZKCRO)

Loendis mitteolevad

1 ZKCRO/USD reaalajas hind:

$0.156184
$0.156184$0.156184
-4.80%1D
mexc
USD
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:12:52 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.156184
$ 0.156184$ 0.156184
24 h madal
$ 0.165722
$ 0.165722$ 0.165722
24 h kõrge

$ 0.156184
$ 0.156184$ 0.156184

$ 0.165722
$ 0.165722$ 0.165722

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

-2.48%

-4.88%

-11.61%

-11.61%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) reaalajas hind on $0.156184. Viimase 24 tunni jooksul ZKCRO kaubeldud madalaim $ 0.156184 ja kõrgeim $ 0.165722 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKCROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.229521 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.070262.

Lüliajalise tootluse osas on ZKCRO muutunud -2.48% viimase tunni jooksul, -4.88% 24 tunni vältel -11.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) – turuteave

$ 21.18M
$ 21.18M$ 21.18M

--
----

$ 21.18M
$ 21.18M$ 21.18M

135.58M
135.58M 135.58M

135,580,209.5835979
135,580,209.5835979 135,580,209.5835979

Cronos zkEVM CRO praegune turukapitalisatsioon on $ 21.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZKCRO ringlev varu on 135.58M, mille koguvaru on 135580209.5835979. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.18M.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cronos zkEVM CRO ja USD hinnamuutus $ -0.0080140412247056.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cronos zkEVM CRO ja USD hinnamuutus $ +0.0359649269.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cronos zkEVM CRO ja USD hinnamuutus $ +0.0985890883.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cronos zkEVM CRO ja USD hinnamuutus $ +0.05424272690801149.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0080140412247056-4.88%
30 päeva$ +0.0359649269+23.03%
60 päeva$ +0.0985890883+63.12%
90 päeva$ +0.05424272690801149+53.21%

Mis on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cronos zkEVM CRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cronos zkEVM CRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cronos zkEVM CRO hinna ennustust kohe!

ZKCRO kohalike valuutade suhtes

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKCRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kohta

Kui palju on Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKCRO hind USD on 0.156184 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKCRO/USD hind?
Praegune hind ZKCRO/USD on $ 0.156184. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cronos zkEVM CRO turukapitalisatsioon?
ZKCRO turukapitalisatsioon on $ 21.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKCRO ringlev varu?
ZKCRO ringlev varu on 135.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKCRO (ATH) hind?
ZKCRO saavutab ATH hinna summas 0.229521 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKCRO madalaim (ATL) hind?
ZKCRO nägi ATL hinda summas 0.070262 USD.
Milline on ZKCRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKCRO kauplemismaht on -- USD.
Kas ZKCRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKCRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKCRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.