croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi croissant the baby amarillo (CROISSANT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

croissant the baby amarillo (CROISSANT) teave Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Ametlik veebisait: https://croissantonsol.xyz Ostke CROISSANT kohe!

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage croissant the baby amarillo (CROISSANT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Koguvaru: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M Ringlev varu: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave croissant the baby amarillo (CROISSANT) hinna kohta

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROISSANT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROISSANT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROISSANT tokeni tokenoomikat, avastage CROISSANT tokeni reaalajas hinda!

CROISSANT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CROISSANT võiks suunduda? Meie CROISSANT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CROISSANT tokeni hinna ennustust kohe!

