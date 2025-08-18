Rohkem infot CROISSANT

croissant the baby amarillo logo

croissant the baby amarillo hind (CROISSANT)

Loendis mitteolevad

1 CROISSANT/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
croissant the baby amarillo (CROISSANT) reaalajas hinnagraafik
croissant the baby amarillo (CROISSANT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-5.97%

+0.37%

+0.37%

croissant the baby amarillo (CROISSANT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROISSANT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROISSANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CROISSANT muutunud -1.19% viimase tunni jooksul, -5.97% 24 tunni vältel +0.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

croissant the baby amarillo (CROISSANT) – turuteave

$ 8.31K
$ 8.31K$ 8.31K

--
----

$ 8.31K
$ 8.31K$ 8.31K

997.49M
997.49M 997.49M

997,490,396.566366
997,490,396.566366 997,490,396.566366

croissant the baby amarillo praegune turukapitalisatsioon on $ 8.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROISSANT ringlev varu on 997.49M, mille koguvaru on 997490396.566366. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.31K.

croissant the baby amarillo (CROISSANT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse croissant the baby amarillo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse croissant the baby amarillo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse croissant the baby amarillo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse croissant the baby amarillo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.97%
30 päeva$ 0-1.40%
60 päeva$ 0+16.66%
90 päeva$ 0--

Mis on croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse croissant the baby amarillo (CROISSANT) allikas

Ametlik veebisait

croissant the baby amarillo hinna ennustus (USD)

Kui palju on croissant the baby amarillo (CROISSANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie croissant the baby amarillo (CROISSANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida croissant the baby amarillo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake croissant the baby amarillo hinna ennustust kohe!

CROISSANT kohalike valuutade suhtes

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika

croissant the baby amarillo (CROISSANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROISSANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse croissant the baby amarillo (CROISSANT) kohta

Kui palju on croissant the baby amarillo (CROISSANT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROISSANT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROISSANT/USD hind?
Praegune hind CROISSANT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on croissant the baby amarillo turukapitalisatsioon?
CROISSANT turukapitalisatsioon on $ 8.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROISSANT ringlev varu?
CROISSANT ringlev varu on 997.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROISSANT (ATH) hind?
CROISSANT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CROISSANT madalaim (ATL) hind?
CROISSANT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CROISSANT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROISSANT kauplemismaht on -- USD.
Kas CROISSANT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROISSANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROISSANT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.