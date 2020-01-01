Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Croginal Cats (CROGINAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Croginal Cats (CROGINAL) teave We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Ametlik veebisait: https://www.croginalcats.xyz/ Ostke CROGINAL kohe!

Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Croginal Cats (CROGINAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Koguvaru: $ 939.45M $ 939.45M $ 939.45M Ringlev varu: $ 939.45M $ 939.45M $ 939.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Croginal Cats (CROGINAL) hinna kohta

Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROGINAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROGINAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROGINAL tokeni tokenoomikat, avastage CROGINAL tokeni reaalajas hinda!

CROGINAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CROGINAL võiks suunduda? Meie CROGINAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CROGINAL tokeni hinna ennustust kohe!

