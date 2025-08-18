Rohkem infot CROGINAL

CROGINAL Hinnainfo

CROGINAL Ametlik veebisait

CROGINAL Tokenoomika

CROGINAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Croginal Cats logo

Croginal Cats hind (CROGINAL)

Loendis mitteolevad

1 CROGINAL/USD reaalajas hind:

--
----
-12.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Croginal Cats (CROGINAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:44:51 (UTC+8)

Croginal Cats (CROGINAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106907
$ 0.00106907$ 0.00106907

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-12.45%

-31.34%

-31.34%

Croginal Cats (CROGINAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROGINAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROGINALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00106907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CROGINAL muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -12.45% 24 tunni vältel -31.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Croginal Cats (CROGINAL) – turuteave

$ 29.71K
$ 29.71K$ 29.71K

--
----

$ 29.71K
$ 29.71K$ 29.71K

939.45M
939.45M 939.45M

939,447,660.666312
939,447,660.666312 939,447,660.666312

Croginal Cats praegune turukapitalisatsioon on $ 29.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROGINAL ringlev varu on 939.45M, mille koguvaru on 939447660.666312. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.71K.

Croginal Cats (CROGINAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Croginal Cats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Croginal Cats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Croginal Cats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Croginal Cats ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.45%
30 päeva$ 0-8.40%
60 päeva$ 0-21.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Croginal Cats (CROGINAL)

We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Croginal Cats (CROGINAL) allikas

Ametlik veebisait

Croginal Cats hinna ennustus (USD)

Kui palju on Croginal Cats (CROGINAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Croginal Cats (CROGINAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Croginal Cats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Croginal Cats hinna ennustust kohe!

CROGINAL kohalike valuutade suhtes

Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika

Croginal Cats (CROGINAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROGINAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Croginal Cats (CROGINAL) kohta

Kui palju on Croginal Cats (CROGINAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROGINAL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROGINAL/USD hind?
Praegune hind CROGINAL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Croginal Cats turukapitalisatsioon?
CROGINAL turukapitalisatsioon on $ 29.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROGINAL ringlev varu?
CROGINAL ringlev varu on 939.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROGINAL (ATH) hind?
CROGINAL saavutab ATH hinna summas 0.00106907 USD.
Mis oli kõigi aegade CROGINAL madalaim (ATL) hind?
CROGINAL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CROGINAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROGINAL kauplemismaht on -- USD.
Kas CROGINAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROGINAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROGINAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:44:51 (UTC+8)

Croginal Cats (CROGINAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.