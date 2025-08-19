Mis on Crodie (CRODIE)

For All The Cats. $CRODIE

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Crodie (CRODIE) allikas Ametlik veebisait

Crodie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crodie (CRODIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crodie (CRODIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crodie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crodie hinna ennustust kohe!

CRODIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Crodie (CRODIE) tokenoomika

Crodie (CRODIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRODIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crodie (CRODIE) kohta Kui palju on Crodie (CRODIE) tänapäeval väärt? Reaalajas CRODIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRODIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRODIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crodie turukapitalisatsioon? CRODIE turukapitalisatsioon on $ 273.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRODIE ringlev varu? CRODIE ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRODIE (ATH) hind? CRODIE saavutab ATH hinna summas 0.04299022 USD . Mis oli kõigi aegade CRODIE madalaim (ATL) hind? CRODIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRODIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRODIE kauplemismaht on -- USD . Kas CRODIE sel aastal kõrgemale ka suundub? CRODIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRODIE hinna ennustust

Crodie (CRODIE) Olulised valdkonna uudised