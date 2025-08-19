Rohkem infot CRODIE

Crodie logo

Crodie hind (CRODIE)

Loendis mitteolevad

1 CRODIE/USD reaalajas hind:

$0.00027505
$0.00027505$0.00027505
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Crodie (CRODIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:52:50 (UTC+8)

Crodie (CRODIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04299022
$ 0.04299022$ 0.04299022

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-4.84%

+2.84%

+2.84%

Crodie (CRODIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRODIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRODIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04299022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRODIE muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -4.84% 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crodie (CRODIE) – turuteave

$ 273.55K
$ 273.55K$ 273.55K

--
----

$ 273.55K
$ 273.55K$ 273.55K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,035.1620831
999,880,035.1620831 999,880,035.1620831

Crodie praegune turukapitalisatsioon on $ 273.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRODIE ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999880035.1620831. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 273.55K.

Crodie (CRODIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crodie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crodie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crodie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crodie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.84%
30 päeva$ 0-12.45%
60 päeva$ 0+21.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Crodie (CRODIE)

For All The Cats. $CRODIE

Üksuse Crodie (CRODIE) allikas

Ametlik veebisait

Crodie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crodie (CRODIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crodie (CRODIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crodie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crodie hinna ennustust kohe!

CRODIE kohalike valuutade suhtes

Crodie (CRODIE) tokenoomika

Crodie (CRODIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRODIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crodie (CRODIE) kohta

Kui palju on Crodie (CRODIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRODIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRODIE/USD hind?
Praegune hind CRODIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crodie turukapitalisatsioon?
CRODIE turukapitalisatsioon on $ 273.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRODIE ringlev varu?
CRODIE ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRODIE (ATH) hind?
CRODIE saavutab ATH hinna summas 0.04299022 USD.
Mis oli kõigi aegade CRODIE madalaim (ATL) hind?
CRODIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRODIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRODIE kauplemismaht on -- USD.
Kas CRODIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRODIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRODIE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:52:50 (UTC+8)

