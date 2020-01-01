croc cat (CROC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi croc cat (CROC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

croc cat (CROC) teave the cat has a croc on his head Ametlik veebisait: https://linktr.ee/croccat Ostke CROC kohe!

croc cat (CROC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage croc cat (CROC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.07K $ 95.07K $ 95.07K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.07K $ 95.07K $ 95.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00529201 $ 0.00529201 $ 0.00529201 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave croc cat (CROC) hinna kohta

croc cat (CROC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud croc cat (CROC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROC tokeni tokenoomikat, avastage CROC tokeni reaalajas hinda!

CROC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CROC võiks suunduda? Meie CROC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CROC tokeni hinna ennustust kohe!

