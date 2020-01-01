Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Croatian FF Fan Token (VATRENI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Croatian FF Fan Token (VATRENI) teave VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token. Ametlik veebisait: https://token.hns-cff.hr/ Ostke VATRENI kohe!

Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Croatian FF Fan Token (VATRENI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.08M Koguvaru: $ 30.00M Ringlev varu: $ 990.25K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.050045 Praegune hind: $ 1.087

Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VATRENI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VATRENI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VATRENI tokeni tokenoomikat, avastage VATRENI tokeni reaalajas hinda!

VATRENI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VATRENI võiks suunduda? Meie VATRENI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VATRENI tokeni hinna ennustust kohe!

