Croatian FF Fan Token logo

Croatian FF Fan Token hind (VATRENI)

Loendis mitteolevad

1 VATRENI/USD reaalajas hind:

$1.091
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Croatian FF Fan Token (VATRENI) reaalajas hinnagraafik
Croatian FF Fan Token (VATRENI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.091
24 h madal
$ 1.095
$ 1.095$ 1.095
24 h kõrge

$ 1.091
$ 1.095
$ 1.71
$ 0.050045
-0.00%

-0.28%

+31.96%

+31.96%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) reaalajas hind on $1.091. Viimase 24 tunni jooksul VATRENI kaubeldud madalaim $ 1.091 ja kõrgeim $ 1.095 näitab aktiivset turu volatiivsust. VATRENIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.050045.

Lüliajalise tootluse osas on VATRENI muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.28% 24 tunni vältel +31.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) – turuteave

$ 1.08M
--
$ 32.74M
$ 32.74M$ 32.74M

990.25K
30,000,000.0
Croatian FF Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VATRENI ringlev varu on 990.25K, mille koguvaru on 30000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.74M.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Croatian FF Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.003141864767015.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Croatian FF Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.2639897064.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Croatian FF Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.2648566150.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Croatian FF Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.8089408808328847.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003141864767015-0.28%
30 päeva$ +0.2639897064+24.20%
60 päeva$ +0.2648566150+24.28%
90 päeva$ +0.8089408808328847+286.80%

Mis on Croatian FF Fan Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Croatian FF Fan Token (VATRENI) allikas

Ametlik veebisait

Croatian FF Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Croatian FF Fan Token (VATRENI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Croatian FF Fan Token (VATRENI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Croatian FF Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Croatian FF Fan Token hinna ennustust kohe!

VATRENI kohalike valuutade suhtes

Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika

Croatian FF Fan Token (VATRENI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VATRENI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Croatian FF Fan Token (VATRENI) kohta

Kui palju on Croatian FF Fan Token (VATRENI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VATRENI hind USD on 1.091 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VATRENI/USD hind?
Praegune hind VATRENI/USD on $ 1.091. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Croatian FF Fan Token turukapitalisatsioon?
VATRENI turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VATRENI ringlev varu?
VATRENI ringlev varu on 990.25K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VATRENI (ATH) hind?
VATRENI saavutab ATH hinna summas 1.71 USD.
Mis oli kõigi aegade VATRENI madalaim (ATL) hind?
VATRENI nägi ATL hinda summas 0.050045 USD.
Milline on VATRENI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VATRENI kauplemismaht on -- USD.
Kas VATRENI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VATRENI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VATRENI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.